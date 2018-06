Elezioni comunali nel salernitano: la diretta del voto del 10 giugno

E' arrivato l'election day: diciannove comuni alle urne, oggi, in occasione delle amministrative per la scelta del nuovo sindaco e del consiglio. Si vota nella sola giornata di oggi: i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle schede inizia subito dopo la chiusura delle votazioni. L'eventuale ballottaggio si svolgerà il 24 giugno.

I Comuni più grandi

Tra le amministrazioni coinvolte, solo Campagna e Pontecagnano Faiano hanno più di 15.000 abitanti. A Pontecagnano, sono cinque candidati a sindaco e diciannove liste in campo. Al posto del sindaco Ernesto Sica, Francesco Pastore, candidato sindaco del centrodestra e sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, il Popolo della Famiglia ed Udc. Due liste in più ne conta lo sfidante Giuseppe Lanzara, aspirante sindaco del centrosinistra. Tre, invece, i candidati con una sola lista a sostegno: Angelo Mazza, col suo Movimento Libero; Giovanni Ferro con È ora (irreperibile per l'intervista ndr) e Francesco Longo con Sinistra Italiana. Mentre a Campagna verranno eletti 16 rappresentanti in consiglio comunale, oltre il sindaco. A contendersi la poltrona, il sindaco uscente, Roberto Monaco, la candidata del Movimento 5 Stelle, Virginia Luongo, e Andrea Lembo. Il sindaco uscente si presenta con otto liste, la Luongo con la sola lista pentastellata e Lembo con sei liste.

I Comuni alle urne

Alle ore 7 le urne si sono aperte nei 19 comuni della provincia di Salerno chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni comunali. I residenti potranno votare fino alle ore 23.



