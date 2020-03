Elezioni a Cava, il centrodestra unito appoggia Murolo: la presentazione sul web

Il centrodestra si ricompatta in vista delle elezioni comunali di Cava de’ Tirreni che, Coronavirus permettendo, si svolgeranno il prossimo mese di maggio. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, infatti, hanno deciso di sostenere la candidatura civica dell’avvocato Marcello Murolo, che, da settimane, è in campo con la lista “Siamo Cavesi”.

La presentazione sul web

Domenica 15 marzo, alle 11.30, ci sarà la diretta streaming sul profilo Facebook di Murolo per presentare le dieci proposte programmatiche ai cittadini cavesi. Lo slogan è “Realizziamo quello che gli altri si limitano a pensare”. “Abbiamo optato per una presentazione online - spiega Murolo - in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 4 marzo che prevede la sospensione di "manifestazioni, eventi e spettacoli [...] svolti in luogo pubblico. Siamo già al lavoro per organizzare incontri pubblici per illustrare il nostro programma e confrontarci con i cittadini”.