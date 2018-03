Elezioni comunali 2018: ecco l'elenco dei comuni chiamati al voto

Dopo le elezioni politiche di domenica 4 marzo si resta in attesa del decreto del Ministero degli Interni che fisserà la data delle prossime elezioni comunali (la più probabile è il 27 maggio). Intanto, però, la macchina organizzativa si è già messa in moto nei comuni che andranno al voto in provincia di Salerno.

L’elenco

Ma ecco tutti i comuni salernitani che saranno chiamati a rinnovare le loro amministrazioni: Aquara, Atena Lucana, Calvanico, Campagna, Castelcivita, Giungano, Laviano, Montecorvino Rovella, Novi Velia, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Perito, Polla, Pontecagnano Faiano, Roccagloriosa, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte e Scala.