Elezioni comunali a Pontecagnano: ecco l'asso nella manica di Ernesto Sica

Nessuna intesa, almeno ufficiale, con Francesco Pastore. Ma un obiettivo preciso: creare una proposta alternativa per una parte della maggioranza, e non solo, in vista delle prossime elezioni comunali a Pontecagnano Faiano.

L’asso nella manica

Il sindaco Ernesto Sica, che non potrà ricandidarsi per il vincolo del terzo mandato, prova a guardare fuori dal consiglio e dalla giunta per la scelta del nome del candidato sindaco. L’idea più accreditata, in questi ultimi giorni, è quella dell’imprenditore Giuseppe Bisogno, molto stimato in città ed in grado di pescare in un elettorato molto vasto al di là dei partiti. Egli, infatti, è ben considerato nel mondo delle professioni, negli ambienti di centrodestra ma anche nell'area di centrosinistra vicina al deputato Federico Conte.