Eboli, Fratelli d'Italia annuncia: "Vietri commissario, nessuna decisione sulle elezioni comunali"

Fratelli d’Italia prende posizione in vista delle elezioni amministrative di maggio. In una nota ufficiale, diramata dalla presidenza provinciale di Salerno, i vertici del partito di Giorgia Meloni annunciano che la sezione di Eboli è stata commissariata e che il commissario cittadino è la portavoce provinciale Imma Vietri.

La nota

Nel documento politico, gli esponenti della destra spiegano che “tale decisione è stata assunta per favorire la coesione e contemporaneamente il rafforzamento della classe dirigente all’interno del partito ebolitano anche in vista delle prossime scadenze elettorali, su cui non è stata presa alcuna decisione. Attualmente - ricordano - il nostro consigliere comunale Vincenzo Marchesano è parte di una coalizione civica che sostiene l’attuale amministrazione Cariello sulla base di un accordo programmatico sancito quattro anni fa. Nelle prossime settimane - conclude la nota - sarà il commissario cittadino Imma Vietri, in sinergia con il consigliere Marchesano e i referenti locali di FdI, a fare le opportune valutazioni sul futuro dell’alleanza”.