Chi hanno votato i salernitani? Ecco mister preferenze

Dopo i risultati lista per lista in provincia di Salerno si fa la conta dei voti per l'elezione simbolica di mister preferenze: anche da noi Matteo Salvini ha fatto sold out ricevendo ben 30.351 preferenze, più di 7.000 preferenze in più del capolista del Partito Democratico Franco Roberti che ha ottenuto 23.184 voti con la differenza, però, che Salvini è il leader del primo partito d'Italia.

I più votati per liste

Gli elettori del Movimento 5 Stelle hanno scelto come primo candidato Enrico Farina con 10.993 voti. In Forza Italia e Fratelli d'Italia, invece, si sono imposti altri due leader nazionali: Silvio Berlusconi che ha raccolto 16.302 preferenze e Giorgia Meloni che ne ha raccolte 13.668. Per quanto riguarda +Europa, poi, la vittoria delle preferenze è andata a Simona Russo che ne ha ottenute 4.885 staccando di poco l'ex rettore Raimondo Pasquino che ne ha raccolte 4.796.