Europee 2019, la corsa dei salernitani: ecco tutti i candidati

E’ scaduto, mercoledì sera alle 20, il termine per la presentazione delle liste alle prossime elezioni europee. La provincia di Salerno, come l’intera Campania, rientra nella circoscrizione Sud che comprende anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. Quindici sono i salernitani che puntano ad essere eletti nel parlamento europeo.

Il centrodestra

Forza Italia, con capolista Silvio Berlusconi, punta sull’imprenditore di Salerno Antonio Ilardi, ex vice presidente della Camera di Commercio e presidente della società di gestione dell’aeroporto “Costa d’Amalfi”. Fratelli d’Italia (capolista Giorgia Meloni), invece, punta su Ugo Tozzi, medico anestesista presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia ed attuale portavoce provinciale del partito. In casa Lega (capolista Matteo Salvini) correranno per conquistare uno scranno a Bruxelles: il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Aurelio Tommasetti e la dirigente provinciale Lucia Vuolo di Pagani.

Il centrosinistra

Nel Pd l’unica salernitana in campo è l’ex consigliere regionale Anna Petrone. Ha legami con Salerno anche il capolista, Franco Roberti, che ha guidato la Procura per diversi anni ed è stato alla al vertice della Direzione Nazionale Antimafia. “Più Europa” si presenta con in pole position l’ex rettore dell’Università di Salerno, Raimondo Pasquino, e con tre salernitani: Alessandra Senatore (presidente del consiglio comunale di Pellezzano), Lucia Manciero (Amalfi) e Raffaello Adesso (giovane imprenditore di Battipaglia). Il consigliere comunale di Salerno, Giuseppe Ventura, tenta l’avventura europea con la lista “Europa Verde”.

Il Movimento Cinque Stelle

Sono quattro i salernitani ammessi, dopo le votazioni online, nella lista per le europee: l’uscente Isabella Adinolfi, Michela Rescigno (Castel San Giorgio), Enrico Farina (Battipaglia) e Vito Avallone (Campagna).

Partiti minori

E’ candidato con Forza Nuova, invece, Alessio Feniello (originario di Valva ma residente in Abruzzo), padre di Stefano, il ragazzo deceduto nella tragedia della valanga dell’hotel Rigopiano. Infine, il Popolo della Famiglia candida il coordinatore cittadino di Salerno Alfonso Gambardella.