Elezioni europee, Valiante (Pd) annuncia: "Sono pronto a candidarmi"

L’ex deputato del Pd Simone Valiante è pronto a candidarsi alle prossime elezioni europee. Lo annuncia, su Facebook, il diretto interessato: “Nei giorni scorsi ho rappresentato al segretario provinciale la volontà di candidarmi alle elezioni europee di maggio. L’esperienza di questi anni, i miei tanti rapporti in giro per l’Italia ed anche forse se mi consentite la ingiusta esclusione dalle liste, mi portano a pensare che in una sistema elettorale dove non ci sono nominati, ma si sceglie con la preferenza ho ancora una volta voglia di misurarmi, anche solo per spirito di servizio o magari per portare un contributo ed una voce di questa nostra provincia e per non far morire le tante battaglie che insieme abbiamo fatto in questi anni e che forse hanno ancora bisogno, non di me, ma di una voce forte delle realtà più periferiche. Nei prossimi giorni trasferirò questa volontà alla nostra esigua ma qualificata rappresentanza parlamentare e per loro tramite al presidente De Luca, al quale verosimilmente spetta la parola finale. Vi terrò informati sull’esito e le decisioni” conclude Valiante rivolgendosi ai suoi elettori.