Election day 2019: si vota per le europee e le amministrative, la diretta

E' oggi, domenica 26 maggio, il doppio election day: tutti alle urne, infatti, per le europee e, in 49 comuni del salernitano, per le amministrative. Seggi aperti, dunque, dalle 7 alle 23: possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni, presentandosi nel proprio seggio con un documento di identità e la tessera elettorale.

L'elenco dei Comuni

I 49 comuni salernitani sono: Albanella, Ascea, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellizzi, Bellosguardo, Caggiano, Campora, Capaccio Paestum, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cicerale, Cuccaro Vetere, Felitto, Furore, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Minori, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Morigerati, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Omignano, Ottati, Pagani, Ricigliano, Rofrano, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Mauro Cilento, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sarno, Scafati, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tramonti, Valle dell’Angelo e Vietri sul Mare.

Gli eventuali ballottaggi

Fissata, intanto, la data per gli eventuali ballottaggi: domenica 9 giugno. In provincia di Salerno i comuni con il possibile doppio turno sono Baronissi, Scafati, Pagani, Sarno, Capaccio Paestum e Nocera Superiore.

I tempi dello scrutinio

Lo scrutinio seguirà una tempistica ben precisa: lo spoglio delle schede delle elezioni amministrative inizierà solo dopo la conclusione di quello riguardante le elezioni europee. Per le comunali, dunque, si comincerà lunedì 27 maggio alle ore 14, e i risultati dovrebbero essere comunicati nello stesso pomeriggio.

In aggiornamento