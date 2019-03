Elezioni europee 2019, l'amarezza di Valiante: "Non considerata la mia disponibilità"

Con una lettera aperta l’ex deputato democratico Simone Valiante, dopo aver dato disponibilità ai vertici del Pd della provincia di Salerno per una candidatura di servizio alle prossime elezioni europee del 26 maggio, rinuncia alla possibilità di una discesa in campo.

“Carissime/i, come forse ricorderete nei mesi scorsi avevo dato la mia disponibilità al partito democratico per una candidatura alle prossime elezioni europee. Una competizione difficilissima di per se, che per chi come me viene da piccole realtà senza avere capitali alle spalle, era ancora ancora più difficile ed impegnativa. Chi mi conosce sa che le sfide complicate non mi hanno mai spaventato. Prendo atto, tuttavia, che dopo la vicenda della esclusione dalle liste con un colpo di mano nelle ultime elezioni politiche, ancora una volta la mia posizione viene accantonata, probabilmente per logiche “salernitane-campane” più che nazionali. Ringrazio i tanti amici del gruppo dirigente del Pd che hanno sostenuto questa posizione, in ogni caso. Ne prendo atto senza polemiche e continuo a testa alta come mi è stato insegnato, come sempre e con maggiore determinazione il mio lavoro per il territorio, in attesa di una primavera della politica, che restituisca a chi ha orgoglio ed autonomia la forza ed il coraggio per continuare una grande storia di libertà”.