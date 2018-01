Elezioni politiche, Gambino escluso dalle liste: "Lascio Fratelli d'Italia"

"Lascio il partito al quale ho volontariamente aderito il 17 settembre 2014 da consigliere regionale eletto nelle file del PDL". Così Alberico Gambino annuncio le proprie dimissioni "dagli incarichi politici ed istituzionali", dopo la decisione di Fdi di non candidarlo alle elezioni politiche 2018.

La reazione

"Tale decisione è per me incomprensibile - commenta Gambino - la legge elettorale che dovrebbe favorire candidature di uomini e donne ancorate al territorio di residenza e di operatività politica e sociale. Ne prendo atto con assoluta ed indiscutibile serenità: Fdi mi ritiene, di fatto, un corpo estraneo al suo gruppo dirigente. Per tali ragioni comunico la mia inderogabile ed ineliminabile decisione di lasciare il Partito rassegnando le mie dimissioni dagli incarichi politici ed istituzionali, frutto di consenso elettorale ricevuto sul territorio salernitano.

Continuerò ad impegnarmi politicamente ed istituzionalmente, a partire dall’avviata campagna elettorale per le elezioni politiche 2018, affinchè il centrodestra – in cui milito da sempre ed in cui continuerò a militare nel futuro – si affermi come unica e reale forza di governo capace di risollevare le sorti del Paese Italia, della Regione Campania e del territorio salernitano".