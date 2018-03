Elezioni e inchiesta rifiuti, De Luca all'attacco: "Solo porcherie. Il M5S? Ha truffato gli italiani"

A poche ore dal silenzio elettorale il governatore della Campania Vincenzo De Luca, dai microfoni di Liratv, interviene sul clima politico che ha contraddistinto la campagna elettorale e anche sull'inchiesta rifiuti che vede suo figlio Roberto indagato per corruzione.

L’attacco

Il presidente della giunta regionale alza subito il tiro: “In questi ultimi dieci giorni abbiamo mantenuto molto la calma per non offrire elementi di polemica ma dopo il 4 e il 5 ci rivediamo. Faremo luce su tutto, faremo luce su tutto, anche sull’inchiesta condotta da un camorrista mascherato”. De Luca ha descritto un’Italia “avvelenata da dieci anni di demagogia grillina e leghista”. E ha fatto riferimento anche alla contestazione subita in settimana in occasione dell’inaugurazione di un reparto dell’ospedale di Pozzuoli: “A Napoli - ha spiegato - ci sono gruppi violenti organizzati e mandati, molti di questi fanno parte dei centri sociali. Ma dopo il 4 marzo faremo una grande operazione verità. Stavamo lì per illustrare un reparto appena inaugurato quando abbiamo subito un’aggressione squadristica. Sono operazioni mirate e pilotate. I mandanti li conosciamo ma dopo il 4 marzo faremo un’operazione verità”.

Poi si sofferma sulle elezioni di domenica: "La campagna elettorale? Una grande porcheria. A questi livelli di demagogia, di cialtroneria, di violenza – ha spiegato – non eravamo mai arrivati”. Di qui l'attacco al Movimento Cinque Stelle: " Ho ascoltato le ultime dichiarazioni di Beppe Grillo. Arrivato alla maturità, dopo dieci anni, ci ha detto che la stagione del vaffa si è conclusa e ora siamo entrati nella stagione della politica politicante e dei chierichetti”. “L’Italia – ha proseguito De Luca – è stata inquinata dai vaffa e dal linguaggio di Salvini. Il M5s per dieci anni ha truffato gli italiani e raccontato che l’Italia, tranne loro, è costituita da un mondo di delinquenti, imbroglioni e incapaci. Hanno diffuso un linguaggio aggressivo al limite della violenza essendo contemporaneamente violenti nel linguaggio e inconcludenti nei fatti”. “Ora si sono accorti che una cosa sono le chiacchiere, un’altra i fatti. Ora che è finita la stagione dei vaffa chi ne risponde di questa stagione di violenza? Hanno anche fatto finta di fare beneficenza e poi abbiamo scoperto che c’erano delle truffe dietro la beneficenza” ha concluso il governatore.