Elezioni a Laureana Cilento, Marciano: “Io rispetterò la parità di genere”

In vista delle elezioni amministrative di maggio, che si svoleranno nel comune di Laureana Cilento, il candidato sindaco Raffaele Marciano annuncia: “La parità di genere va garantita ogni giorno, anche a Laureana Cilento. Per questo, in caso di vittoria, la Giunta Comunale - annuncia il giovane avvocato cilentano - sarà composta da almeno una donna, così come previsto ex lege”.

La campagna elettorale

Negli ultimi anni il comune cilentano non ha avuto una rappresentanza femminile all’interno dell’amministrazione uscente. Nei prossimi giorni l’avvocato Marciano presenterà ufficialmente il simbolo della lista e le priorità del programma elettorale che sta stilando, insieme ai futuri candidati, ascoltando le problematiche e le criticità sollevate dai cittadini.