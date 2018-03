Elezioni 2018/ Franco Alfieri scrive una lettera agli elettori

Ad una settimana dalla sconfitta nel suo collegio uninominale di Agropoli, dove ha trionfato la candidata di Forza Italia Marzia Ferraioli, l’ex sindaco e dirigente di peso del Partito Democratico Franco Alfieri scrive una lettera agli elettori sul suo profilo Facebook rivendicando il lavoro fatto in campagna elettorale.

Ecco la missiva:

Carissimi, a qualche giorno dalle elezioni e malgrado la delusione ho provato a fare il punto della situazione. Nell’intero collegio ho raccolto 34.779 voti, pari al 26,56%. Tra i candidati all’uninominale della coalizione di centro-sinistra, ho registrato il miglior risultato dell'intera Italia Meridionale. L’intenso e fattivo impegno che ho profuso negli anni per il territorio, motivo dei miei tanti successi elettorali, non è stato sufficiente a fermare l'onda di protesta che si è infranta sul centro-sinistra e, in particolare, sul Pd. Ora, più che mai, occorre rimboccarsi le maniche e ripartire. E si può ripartire solo dopo una riflessione attenta e costruttiva, che punti ad ottimizzare il nostro programma per renderlo ancora più rispondente alle esigenze della gente. Se si ha un progetto politico ed il supporto di così tanti sostenitori e militanti, è possibile lavorare ogni giorno per il territorio, al di là delle dinamiche politiche che sono in continua evoluzione. E’ per questo che io ci sono e ci sarò, con la passione e la concretezza di sempre!