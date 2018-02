Elezioni a Montecorvino Rovella, Insieme per Cambiare: il candidato sindaco è Massimo D'Onofrio

È Martino D’Onofrio il candidato sindaco del movimento Insieme per Cambiare. L’annuncio è arrivato giovedì sera nel corso dell’evento organizzato presso l’auditorium Don Gerardo Senatore di Montecorvino Rovella.

La manifestazione

Ad incoronare ufficialmente il candidato sindaco, davanti ad una sala gremita, è stata Francesca Pizzuti, fautrice insieme a D’Onofrio della fusione fra Ricostruiamo Montecorvino e Primavera Cittadina che ha portato alla nascita di Insieme per Cambiare. “Credo fermamente in questo nuovo progetto, dove valgono le idee, le proposte, le persone, dove ha importanza il metodo di lavoro che abbiamo strutturato – ha affermato Pizzuti - da soli è difficile cambiare le cose, ma il gruppo ti dà la forza di non mollare, ti ricorda perché cerchi nuove soluzioni, ti dà la forza di non abbatterti. Colgo l’occasione per annunciare che, causa motivi di lavoro che mi terranno spesso lontana da Montecorvino, non ho inteso ripropormi come candidato sindaco, né intendo propormi come consigliere, né di aver chiesto o di voler accettare incarichi esterni. Una ulteriore dimostrazione che tra noi non esistono personalismi né attaccamento alla poltrona. Una notizia già annunciata da tempo al gruppo più ristretto, a cui va il mio ringraziamento per il supporto e la stima che mi hanno dimostrato”.

Successivamente è stata la volta del candidato sindaco D’Onofrio, che è stato salutato da un lungo e caloroso applauso della folla accorsa all’auditorium: “Sono onorato di essere l’espressione di un gruppo che sin dal suo nome esprime una volontà di cambiamento reale. Chi ha parlato di cartello elettorale, mi preme tornare a sottolinearlo, ha preso un grande abbaglio: noi siamo un gruppo vero, che si confronta quotidianamente e che pone al centro del suo ragionamento il bene di Montecorvino Rovella. Viviamo un’epoca in cui, a tutti i livelli, registriamo una forte sfiducia nei confronti della politica. E qui sta la nostra sfida: riportare la buona politica e le buone pratiche al centro dell’azione di governo, restituendo ai cittadini la voglia di partecipare alle scelte e di essere rappresentati, finalmente, da una classe dirigente impegnata a risolvere i problemi di Montecorvino Rovella. La retorica non ci appartiene: quando parliamo di cambiamento lo facciamo con cognizione di causa e con la consapevolezza di essere in grado, ora come non mai, di accettare la sfida del governo ed affrontare, con l’aiuto reale di tutti i cittadini, le criticità che attanagliano la nostra città da anni”.