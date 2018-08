Elezioni a Nocera Superiore: Cicalese, Gentile e Imparato in campo con Fabbricatore

Continuano le adesioni al progetto politico di Giuseppe Fabbricatore, candidato sindaco per il Comune di Nocera Superiore, in vista delle elezioni della prossima primavera. Esperienza e gioventù al suo fianco ma anche nomi che, negli anni passati, hanno fatto parte di momenti importanti della storia amministrativa del centro dell’agro. Come, ad esempio, l’ex consigliere comunale Marcello Cicalese, medico chirurgo del “Monaldi” di Napoli, molto noto e stimato in tutta la zona.

I nomi

Cicalese è pronto a fare la sua parte: “Credo che la candidatura di Fabbricatore possa restituire alla città di Nocera Superiore il prestigio e la dignità che si confanno ad un comune centrale in tutto il territorio dell’Agro. Fabbricatore sarà il vero sindaco della gente, perchè appartiene al popolo ed è espressione di esso. La mia candidatura a sostegno di quella di Fabbrcatore è la testimonianza di una parte importante della città che ha deciso di tornare a fare politica”. Tra i giovani la dottoressa Arianna Gentile, convinta che “Nocera Superiore sia una miniera di risorse ed ha un passato storico-culturale importante che merita di essere valorizzato a pieno, a partire da interventi che mirino all’inclusione sociale dei giovani nella nostra realtà”. A sostenere le ragioni di un totale rinnovamento anche il dottor Fabio Imparato che definisce “il progetto di Fabbricatore coraggioso ed intelligente, con l’obiettivo di rendere Nocera Superiore funzionale a quelle che sono le esigenze di una cittadinanza e di un territorio da troppo tempo lontani dalla politica”.