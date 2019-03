Elezioni a Pagani, Campitiello incontra i deputati di Forza Italia a Roma

Primo passo del candidato sindaco di Forza Italia Nicola Campitiello verso la campagna elettorale per le elezioni amministrative di Pagani in programma il prossimo maggio.

La riunione

Il medico trentacinquenne specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva è stato ricevuto nella Galleria dei Presidenti della Camera Dei Deputati dai parlamentari salernitani di Forza Italia, Marzia Ferraioli, Vincenzo Fasano, Luigi Casciello. Durante l'incontro Campitiello – si legge in una nota – ha illustrato “con entusiasmo il suo progetto di rilancio per la città che partirà dal coinvolgimento di tutte le forze sociali ed economiche della comunità paganese”. I parlamentari azzurri e il candidato sindaco torneranno ad incontrarsi nei prossimi giorni a Pagani.

Il commento di Fasano: