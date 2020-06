Elezioni comunali a Pagani, FdI candida a sindaco Enza Fezza

Arrivano le prime conferme, a Pagani, in vista delle prossime elezioni comunali di fine settembre. Nelle ultime ore ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco Enza Fezza, ex presidente del consiglio comunale ed esponente di Fratelli d’Italia. Una discesa in campo fortemente sponsorizzata dai vertici cittadini, provinciali e regionali del partito di Giorgia Meloni.

L'annuncio

Fezza ha annunciato la sua disponibilità a mettersi al servizio della città con un manifesto che ha fatto subito il giro dei social: “Una decisione che giunge dopo un mese, presa nell’interesse manifestato dal partito nei miei confronti”. “Il mio scopo”, continua Enza Fezza, “sarà quella di unire e non di dividere le forze politiche e se non ci riuscirò sarò sicuramente in grado di unire Pagani ed i Paganesi”.

Gli altri candidati

A contendersi la poltrona più ambita di Palazzo San Carlo sono Alfonsa Mattino (Lega), Anna Rosa Sessa (sostenuta da Emilio Bonaduce e Vincenzo Calce) e l’avvocato Raffaele (detto Lello) De Prisco.