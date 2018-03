Flop Pd, De Luca incontra i fedelissimi a Salerno: stoccate al M5S

Vincenzo De Luca riparte dalla provincia di Salerno e lo fa con una riunione, convocata nella serata di ieri, all’interno di un noto locale della zona orientale della città: a partecipare all’incontro i sindaci del Pd nel Salernitano, i candidati alle prossime elezioni amministrative e i segretari dei circoli democrat.

Il retroscena

Nel corso del vertice il Presidente della Regione - da quanto si apprende - ha voluto motivare tutto il partito in vista delle prossime scadenze elettorali, in modo particolare nei comuni più importanti del territorio: Pontecagnano Faiano, Campagna e Pellezzano. Poi un passaggio sul dato delle elezioni politiche, con numerose stoccate al M5S che ha superato di gran lunga il centrosinistra in tutti i collegi, e la necessità di rilanciare l’azione politica del partito.