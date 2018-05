Elezioni a Pellezzano, esclusa la lista di Pisapia: si valuta il ricorso

La Commissione Elettorale ha escluso dalla competizione per le elezioni comunali 2018 di Pellezzano la lista “Cambia Pellezzano” che sostiene la candidatura a sindaco di Giuseppe Pisapia.

La svolta

Il provvedimento, notificato in mattinata, ha escluso il terzo candidato che non ha partecipato al sorteggio che, nella tarda serata, si è tenuto in Prefettura. A questo punto è molto probabile che il sindaco uscente sfiduciato presenti ricorso al Tar. Restano in campo, invece, le candidature di Francesco Morra (Impegno Civico) e di Claudio Marchese (Pellezzano è Libera).