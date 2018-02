Pellezzano, Eva Longo scende in campo: "Mi candido a sindaco"

Dopo aver deciso di non ricandidarsi al parlamento, la senatrice uscente Eva Longo ha sciolto la riserva annunciando la sua corsa per la guida del Comune di Pellezzano.

Longo è stata già sindaco dal 1990 al 1995 e in seguito per altri due mandati consecutivi, dal 1999 al 2009. Carica che, ora punta a ricoprire con la storica lista “Uniti per Pellezzano”. Ecco il suo post su Facebook:

“Ho riflettuto a lungo! Ho maturato la decisione di candidarmi a Sindaco dì Pellezzano nelle ultime ore grazie a centinaia di amici che mi hanno invitata a non abbandonare Pellezzano.Con umiltà,ma nella consapevolezza di essere libera, libera di osare, libera di sfidare qualche convinzione errata.E’ tempo di tornare ad affrontare la sfida del consenso, di abbandonare strade sicure e continuare a lavorare per i miei concittadini. Il nuovo progetto non vuole essere esclusivo ma inclusivo. Vuole abbracciare persone che hanno voglia di contribuire in prima persona alla vita pubblica: lavoratrici e lavoratori ,studenti, donne e uomini, professionisti, imprenditori appassionati di politica e innamorati di Pellezzano. Mossi solo dall’amore per la rinascita del nostro territorio, abbandonando personalismi, sete di rivincite, piagnistei ecc. avendo un preciso obiettivo: Pellezzano del futuro. Con lo stesso entusiasmo, passione, determinazione, torno nella competizione territoriale e parafrasando una celebre frase di Jonh Kennedy dico: non chiedere cosa Pellezzano possa fare per voi, ma cosa volete fare voi. Avanti Pellezzano, Rialzati e Voliamo in alto”.