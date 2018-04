Elezioni a Pellezzano: Luciano annuncia le primarie per il candidato sindaco del Pd

“Domenica 15 aprile, a Pellezzano, si svolgeranno le primarie per l’individuazione del candidato a sindaco che sarà sostenuto dal Partito Democratico”. La decisione, ipotizzata oramai già da settimane, è stata assunta dal segretario provinciale Vincenzo Luciano al termine di una serie di incontri volti alla designazione di una candidatura unica ed unitaria, che, tuttavia, non è stata individuata. Di qui la necessità di ricorrere allo strumento statutario delle primarie.

I dettagli

Considerata l’incombente scadenza elettorale del 10 giugno, per la presentazione delle candidature – i cui termini sono fissati per la data del prossimo martedì 10 aprile – non sarà necessaria alcuna formalità particolare, essendo sufficiente la presentazione della domanda da parte del candidato, purché iscritto al Pd di Pellezzano. Il segretario Luciano seguirà personalmente la fase di preparazione, di organizzazione e di svolgimento delle primarie. Sarà coadiuvato dal presidente della Commissione di Garanzia Provinciale e da un commissario – il cui iter di nomina è già stato avviato e si concluderà, nei prossimi giorni, con la designazione da parte della segreteria regionale – ma anche da un coordinamento locale che verrà costituito. Il regolamento per lo svolgimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del partito.