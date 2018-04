Elezioni a Pellezzano, niente primarie: il Pd appoggia Francesco Morra

Adesso è ufficiale: a Pellezzano, il Pd alle prossime elezioni amministrative appoggerà una candidatura unica. Niente primarie di partito, dunque, in quanto solo Francesco Morra ha ufficializzato la sua disponibilità a candidarsi alle primarie indette dalla segreteria provinciale. Al voto del 10 giugno, il Partito Democratico di Salerno, darà il proprio sostegno alla Lista “Impegno Civico” capeggiata dallo stesso Morra.

Il retroscena

Tra i candidati della civica al Consiglio Comunale oltre ad esponenti ed espressioni di altre forze politiche ed associative del territorio, faranno parte nomi ed iscritti autorevoli del Partito Democratico. Per tanto, il Pd si compatta intorno al progetto “Impegno Civico”, accantona lo strumento delle primarie e punta tutto su un unico candidato sindaco. Il movimento civico che fa riferimento a Morra è aperto al dialogo e al confronto con tutti gli iscritti del Partito, per non disperdere energie ed idee in vista dell’imminente scadenza elettorale.