Elezioni, pensionati del lavoro autonomo alla politica: “Impegnatevi!”

I pensionati italiani del lavoro autonomo chiedono concretezza alle forze politiche in vista delle prossime elezioni. E nel loro Manifesto puntano il dito verso i candidati al Parlamento per alzare le pensioni, con l’estensione del bonus Irpef 80 euro, l’accesso universale ed uniforme dei servizi socio-sanitari in tutto il territorio nazionale, l’ implementazione in ogni regione dell’innovativa riforma dei L.E.A. (livelli essenziali di assistenza) e una legge quadro nazionale sull’invecchiamento attivo. “Una breve, ma intensa, campagna di mobilitazione ci attende” - afferma Giovanni Giungi, presidente nazionale di Cna Pensionati e coordinatore di turno del Cupla. “Siamo convinti - aggiunge - che solo unendo le forze di agricoltori, artigiani e commercianti sarà possibile sensibilizzare la politica rispetto questioni non più prorogabili. Affrontare le diseguaglianze che attanagliano le pensioni basse, i servizi socio-sanitari ed assistenziali che cambiano da regione a regione o lo sviluppo delle città, dei quartieri e dei centri abitati che sono in ritardo nell’adattarsi alla potente dinamica demografica di una longevità di massa, non sono un lusso che chiediamo alla politica di concederci. Rappresentano, anzi, l’unico sentiero per condurre l’Italia verso un percorso stabile e duraturo di crescita economica, per ricostruire - soprattutto - un patto tra generazioni tradito ormai da troppo tempo.” Questi temi sono stati lanciati lo scorso 8 Febbraio a Roma, in occasione degli Stati Generali del Cupla (Coordinamento unitario pensionati del lavoro autonomo) guidato da CNA Pensionati e composto da Anap Confartigianato, Associazione pensionati Cia, 50πù Confcommercio, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, Fnpa Casartigiani, Anpa pensionati Confagricoltura. Ora la parola passa ai territori.