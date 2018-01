Elezioni politiche 2018: apertura straordinaria degli uffici comunali

La campagna elettorale è già entrata nel vivo e, a breve, andranno presentate le candidature. Proprio per questo motivo, da giovedì 25 a lunedì 29 gennaio gli uffici comunali resteranno aperti per la presentazione delle candidature. In particolare dal giovedì al sabato gli uffici effettueranno orario mattutino e pomeridiano mentre, nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 gennaio, gli stessi saranno aperti ininterrottamente dalle 8 alle 20.