Elezioni politiche 2018, il movimento "Insieme" in piazza a Salerno

Gli attivisti del nuovo progetto politico "Insieme" domani, dalle 10.30 alle 13, saranno presenti in piazza Nicotera (vicino Forte La Carnale) con un banchetto informativo dedicato e sarà anche l’occasione per sostenere le zone colpite dal sisma con la distribuzione gratuita di pacchi di lenticchie dell’Alta Valnerina (Monteleone di Spoleto, PG). Ai salernitani, inoltre, sarà chiesto di registrare un breve video di 30 secondi nel quale esprimere i propri auguri all’Italia. I piccoli filmati saranno poi raccolti in un catalogo multimediale che proporrà i messaggi augurali degli italiani al Paese.

All’iniziativa sarà presente anche il consigliere regionale Enzo Maraio.