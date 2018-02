Elezioni politiche 2018: il tour elettorale di Marrazzo all'insegna della flat tax

Continua il tour elettorale in provincia di Salerno di Pasquale Marrazzo, candidato al collegio uninominale 10 per Forza Italia che nella giornata di giovedì ha partecipato a due incontri elettorali a Cava de' Tirreni ed a Roccapiemonte.

Il commento di Marrazzo

"Con grande piacere - ha commentato il candidato al Senato - ho partecipato all’incontro del 2A Cafè di Roccapiemonte, insieme agli altri candidati della Provincia di Salerno. Abbiamo colto l’occasione per ribadire alla platea di intervenuti l’importanza del programma del centro-destra, partendo dalle opportunità in materia fiscale (flat tax) alle strategie per ridurre il fenomeno crescente della disoccupazione. Abbiamo, poi, fatto tappa a Cava de’ Tirreni dove abbiamo tagliato il nastro per un nuovo comitato elettorale al centro della città e dove ad attenderci c’erano tanti amici pronti ad aprire le porte ai tanti cittadini interessati a conoscere, in maniera più approfondita, le nostre idee. Accoglieremo ogni proposta - ha concluso Marrazzo - purchè sia pensata per rilanciare la nostra Provincia".

La sfida sulla flat tax

Marrazzo poi, durante l'inaugurazione del comitato elettorale via Santi Martiri a Salerno, ha spiegato quali sono le sue idee per la riduzione delle tasse. "La nostra Provincia - ha esordito - è quella che paga le tasse più alte. Bisogna intervenire con celerità, per le imprese e per le famiglie, sempre più vessate. Con la flat tax – ha spiegato Marrazzo - proposta dal nostro leader Silvio Berlusconi, non solo pagheremo meno tasse, ma contribuiamo ad abbattere l’evasione fiscale e a generare nuovi consumi e nuovi posti di lavoro. E’ una misura che semplifica notevolmente il sistema fiscale italiano, pesante e inefficiente. Bisogna introdurre misure premiali, ovvero premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini - ha concluso - E’ questo che dirò a tutti coloro che incontrerò in questo tour, che ci porterà al grande appuntamento del 4 Marzo, dove non possiamo arrivare impreparati ma vincenti".