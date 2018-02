Politiche 2018: Giorgia Meloni a Salerno per ricordare le vittime delle Brigate Rosse

"Ho scelto di ricordare degli uomini in divisa uccisi per difendere la nostra libertà e la nostra sicurezza in giorni nei quali uomini e donne in divisa sono costantemente attaccati": con queste parole ha esordito Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d'Italia, alla manifestazione di commemorazione delle vittime dell'attentato terroristico delle Brigate Rosse avvenuto in via Parisi a Torrione il 26 agosto 1982.

Le parole della Meloni

"Credo che le Forze dell'Ordine necessitino di un'attenzione da parte delle istituzioni - ha incalzato Giorgia Meloni - Ho visto persone portare la propria solidarietà al direttore del Museo Egizio di Torino perchè avevamo litigato qualche giorno prima. Le stesse persone, poi, non hanno avuto la forza o la voglia di chiamare il brigadiere dei carabinieri ferito durante gli scontri a Piacenza. Noi siamo qui per dire che uno delle priorità del nostro prossimo Governo sarà ridare dignita agli uomini ed alle donne in divisa con adeguati organici, adeguati armamenti ed adeguati stipendi. Abbiamo una proposta concreta ossia destinare il 50% di quanto sottratto alle mafie ad un fondo per aumentare gli organici, ammodernare gli armamenti e rendere dignitosi i loro stipenti" ha concluso la leader di Fratelli d'Italia.

Il giro tra i commercianti

Alla fine della manifestazione, l'onorevole Meloni, insieme all'onorevole Cirielli, Gennaro Esposito ed ad altri candidati del centro destra salernitani ha fatto un giro per alcune attività commerciali del quartiere. "C'è un territorio che ha molta volgia di fare, di reinventarsi e di immaginare strade nuove - ha commentato la Meloni - Una signora con una pasticceria ha deciso di sfruttare il suo know how per fare del cake design. Altri hanno fatto dei biscotti di San Valentino e mi hanno confessato che cercano nuovi metodi, ogni giorno, per attirare nuova clientela. Noi abbiamo una serie di proposte per arginare la concorrenza sleale che le piccole attività subiscono. Nel dramma, però, c'è una capacità di mettere le persone sempre più nella necessità di pensare, di andare avanti e di reagire. Devo dire - ha concluso - che qui trovo una grande capacità di entusiasmo rispetto a quello che trovo da altre parti".

