Assemblea provinciale di Potere al Popolo: ecco i candidati alle camere

Si è tenuta ieri sera, presso il Mediterranea Hotel di Salerno, l'assemblea provinciale di Potere al Popolo - Salerno. Oltre 200 persone si sono incontrate per: "Ribadire che questa campagna elettorale ha lo scopo di portare alla ribalta le lotte quotidiane sui territori contro il malaffare, per diritti e la dignità di tutte e tutti. Nessuno potrà decidere sulle teste di ognuno, ma c’è bisogno di agire collettivamente: studentesse, studenti, lavoratrici precarie, lavoratori precari, lavoratrici autonome, lavoratori autonomi, migranti, pensionate e pensionati che hanno deciso da tempo di non delegare ad altri le decisioni sul proprio futuro, di prendere direttamente la parola e di autorappresentarsi".

Il commento del portavoce nazionale

All'assemblea ha partecipato anche Viola Carofalo, portavoce nazionale del progetto Potere al Popolo, che ha portato i racconti e le esperienze di centinaia di assemblee in tutta Italia che stanno provando, come ha affermato anche nel suo intervento, a ricostruire un tessuto di sinistra disgregato che si batta contro le ingiustizie e vada al di là del risultato elettorale e delle candidature. "Entrare in parlamento, oggi, non significa per forza cambiare le cose - ha spiegato la Carofalo - Se siamo capaci di costruire qualcosa che sia realmente dal basso riconnettendo ciò che si ha, potenziando e ampliando le nostre lotte sui territori a partire dal campo delle elezioni solo allora potremmo dire di aver fatto un passo in avanti. Questo significa candidare dai territori: ricostruire la sinistra radicale nel nostro paese a partire dalle storie di lotta, darci un livello organizzativo che metta in sinergia le lotte e la visibilità delle elezioni politiche. Uno dei due pezzi non deve mai mancare" ha concluso.

I candidati proposti e votati

Collegio plurinominale alla Camera

Davide Trezza (capolista),

Delia Carloni,

Leopoldo Canale

Annamaria Barone

Collegi uninominali alla Camera

Filippo Isoldi (collegio di Agropoli),

Valentina Restaino (collegio di Salerno),

Eminia Maiorino (collegio di Scafati),

Dina Balsamo (collegio di Battipaglia)

Collegio plurinominale al Senato

Massimiliano Voza (capolista) nel collegio plurinominale del Senato che va da Portici e comprende tutta la provincia di Salerno (gli altri due nomi saranno espressioni delle assemblee del napoletano);

Collegi uninominali del Senato