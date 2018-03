Elezioni Politiche 2018 a Salerno e provincia, la diretta del voto

E' il giorno delle elezioni: oggi, 4 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, si svolgono le operazioni di voto per le Politiche 2018. A Salerno sono stati allestiti in totale 1158 seggi, di cui 152 in città e i restanti in provincia. Lo scrutinio avrà luogo subito dopo la chiusura dei seggi, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato. Per esprimere la propria preferenza, è necessario esibire un documento di identità e la propria tessera elettorale che, quest'anno, è caratterizzata da uno speciale tagliando antifrode.

Due, le schede consegnate ai cittadini che si recheranno alle urne. In particolare, una risulta di colore giallo per il Senato della Repubblica (per gli elettori che hanno compiuto 25 anni), l'altra di colore rosa per la Camera dei Deputati per i cittadini con un minimo di 18 anni.

In aggiornamento