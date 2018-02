Elezioni Politiche, manifesti abusivi: la denuncia dei Giovani Democratici

Programmi, voti, manifesti: la campagna elettorale entra nel vivo e non risparmia stoccate e post su facebook. I Giovani Democratici di Salerno, che alcuni giorni fa avevano già bacchettato "Liberi e Uguali", hanno scattato foto in via Lungomare Marconi documentando la "presenza di manifesti abusivi". Poi hanno pubblicato tutto sui social network criticando aspramente i propri avversari. "Segnaliamo ancora una volta - scrivono - la scorrettezza della coalizione di centrodestra, cioè Forza Italia, Lega Nord, Noi con l'Italia e Fratelli d'Italia. Non rispettano la legge. Questa è la situazione sul Lungomare Marconi: ancora manifesti abusivi. Evidentemente per il centrodestra le regole sono un optional".