Minniti a Salerno: "Non vogliamo i voti delle mafie"

"Il fascismo in Italia è morto per sempre": lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti che è intervenuto a Salerno ad un incontro con Piero De Luca sul tema della sicurezza organizzato presso la Stazione Marittima. "Per quanto mi riguarda - ha incalzato - parlando da ministro, c'è un limite oltre il quale non si può andare in una democrazia e non consentiremo di superarlo".

Il caso Macerata

Minniti, poi, ha affrontato la vicenda dell'omicidio di Pamela e della rappresaglia ad opera di Traini: "I responsabili della morte di Pamela devono essere severamente puniti - ha spiegato - Quella di Traini è una rappresaglia ingiustificata ed ingiustificabile. Non c'è nessuna ragione al mondo per giustificare un atto criminale di un criminale. E' inaccettabile perchè è di odio razziale ed in Italia non c'è posto nè per le rappresaglie nè per l'odio razziale"

Immigrazione

Il ministro dell'Interno, poi, ha parlato dell'immigrazione: "L'accoglienza è incancellabile, abbiamo avuto una situazione molto impegnativa per quanto riguarda gli sbarchi e Salerno ha fatto la sua parte accogliendo e continuerà ad accogliere". Minniti, poi, ha puntato l'attenzione ai principi di umanità e sicurezza." Viviamo in un periodo di straordinaria minaccia terroristica. Ma se avessimo reagito a tale minaccia militarizzando il territorio avremmo ottenuto forse un po' di sicurezza in più ma avremmo cancellato la fruibilità del nostro territorio". Minniti ha anche puntato l'attenzione sull'incremento turistico spiegando che l'Italia ha trasmesso il messaggio di essere un paese bello e sicuro.

Mafie

Affrontando il tema delle mafie Minniti ha tuonato: "Noi del Pd non vogliamo i voti delle mafie. Sono qui per dire una cosa semplicissima: Noi quei voti in Campania non li vogliamo" ha concluso.

Annullati gli altri appuntamenti in provincia

Il tour della provincia di Salerno del minstro, però, resterà incompleto. A causa di sopraggiunti impegni istituzionali, infatti, Minniti ha annullato gli impegni di Capaccio e di San Gregorio Magno dove avrebbe presenziato anche Franco Alfieri.

Foto di Antonio Capuano

