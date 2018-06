Elezioni a Pontecagnano, Fdi: "No ai personalismi, puntiamo sui programmi"

“Ringraziamo tutti i cittadini che hanno creduto in noi e che ci hanno dato la loro fiducia, supportandoci nella consultazione elettorale”. Con queste parole Antonio Anastasio (dirigente provinciale di Fratelli d’Italia ed esponente locale) durante la conferenza stampa di analisi del voto del 10 giugno, in cui il risultato del partito di Giorgia Meloni è risultato decisivo grazie alle sue 876 preferenze.

Il bilancio

Anastasio si è detto soddisfatto: “Abbiamo presentato un progetto serio alla comunità che ci ha premiato con il consenso a differenza di altri, non abbiamo fatto un’accozzaglia di persone per raggiungere la vittoria al primo turno. Oggi siamo orgogliosi di dire che FdI è tra i partiti fondatori del centrodestra a Pontecagnano Faiano: la coalizione è nata grazie a noi”. L’obiettivo, ora, è vincere il ballottaggio, in programma il prossimo 24 giugno: “Nei prossimi giorni ci impegneremo per presentare i nostri contenuti, perché gli attacchi personali non ci interessano. Saremo in prima linea affinché la città non sia consegnata a persone incapaci. Il nostro obiettivo è impedire che poteri esterni, che finora non hanno portato nulla di buono alla comunità, mettano le mani su Pontecagnano Faiano. I cittadini aprano gli occhi: le campagne elettorali si fanno sui programmi, non sui personalismi. Noi combatteremo sempre per la nostra autonomia”. Soddisfatta Isabella Mangino, unico consigliere donna eletta nel centrodestra con 287 preferenze: “Ringrazio con il cuore tutti i miei e nostri sostenitori – ha dichiarato – la mia elezione è frutto di un intenso lavoro di sinergia, e questo mi rende orgogliosa. Ora non ci resta che lavorare affinché i nostri punti programmatici vengano portati in consiglio comunale. Siamo pronti a metterci a servizio della città”.

Nei prossimi giorni la sede di via Umberto I, 23 sarà aperta al pubblico per il tesseramento 2018/2019.