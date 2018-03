Elezioni a Pontecagnano, Pastore: "Diamo voce ai cittadini, basta con i soliti volti noti"

Non ha ancora ufficializzato la sua candidatura a sindaco. Ma la macchina elettorale di Francesco Pastore è già in movimento. L’assessore comunale alle politiche sociali uscente si prepara a scendere nell’area politica in vista delle elezioni amministrative di maggio. Sono pronti ad appoggiarlo diverse liste e movimenti civici di Pontecagnano Faiano.

Il discesa in campo

Pastore, sul suo profilo Facebook, annuncia: “Bisogna dare voce a tanti cittadini. Evitare la logica dei soliti volti noti o delle appartenenze. Evitare di fare proclami inutili. In tanti anni di esperienza nelle politiche sociali ho imparato che molte persone chiedono piccole cose certe. Il mio impegno mi vedrà ancora una volta al servizio della gente per continuare ad essere un punto di riferimento per tutti i cittadini. Per realizzare una città a dimensione d’uomo vivibile, solidale e sicura”.