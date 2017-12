Elezioni a Pontecagnano, a fine gennaio le primarie del “Laboratorio delle Idee"

Si terranno, con ogni probabilità, domenica 28 gennaio, le primarie del “Laboratorio delle Idee” per la individuazione, tramite il ricorso al voto popolare, del candidato sindaco per le prossime elezioni comunali di Pontecagnano Faiano. La decisione, ufficiosamente confermata da numerosi esponenti del Laboratorio delle Idee, per la prima volta porterà le Primarie nel comune dei Picentini. A parlarne, nel corso della passata estate, era stato anche il sindaco Ernesto Sica che avrebbe voluto utilizzare lo strumento delle Primarie per individuare il nome del suo successore. Adesso la decisione da parte del Laboratorio delle Idee.