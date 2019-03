Risultati delle Primarie Pd: Zingaretti è il nuovo segretario, il commento di De Luca

E' Nicola Zingaretti il nuovo segretario del Pd: ha vinto le Primarie raggiungendo il 60% delle preferenze, mentre Maurizio Martina e Roberto Giachetti si attestano entrambi al 20%. Il Governatore del Lazio, Giachetti, ha rivolto per primo gli auguri al suo sfidante: "Ho appena chiamato per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti #altrochemacerie". I complimenti arrivano via social anche da Maurizio Martina. "Buon lavoro Nicola Zingaretti, buon lavoro segretario!", scrive il segretario uscente.

Notevole ed ogni oltre aspettativa, intanto, l'affluenza alle urne nel nostro territorio. A osservarlo, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca che, a sua volta, ha rivolto gli auguri al neosegretario: