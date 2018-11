Elezioni provinciali 2018: il commento del neo presidente Strianese

E' stata netta la vittoria di Michele Strianese alle elezioni provinciali che si sono tenute ieri. Il sindaco di San Valentino Torio, infatti, si è imposto su Roberto Monaco, sindaco di Campagna, con oltre il 70% delle preferenze frutto di un radicalmento territoriale importante per il Partito Democratico nella provincia di Salerno.

Le dichiarazioni del nuovo presidente

"E' una vittoria rilevante - ha commentato a caldo il nuovo presidente - un segnale politico per il centro sinistra ma anche per chi mi ha sostenuto come i tanti movimenti di area civica. Il progetto del Partito Democratico della provincia di Salerno che viene dall'area di governo della Regione Campania assume dati rilevanti e, quindi, un significato politico importante. Come primi atti - ha spiegato Strianese - lavoreremo sul ciclo dei rifiuti e sulle partecipate, come l'Arechi Multiservice dove lavoreremo per mantenere il livello occupazionale ed i servizi ai cittadini e, soprattutto, sugli investimenti, perchè dovremo lavorare sulla viabilità, sulle opere pubbliche, anche quelle che sono già in corso, e sull'edilizia scolastica" ha concluso.

Il commento di Monaco

"Gli amministratori hanno scelto la continuità - ha commentato il candidato per il centro destra Roberto Monaco - rispettiamo il voto e ci auguriamo che la Provincia possa essere, nei prossimi anni, maggiormente utile per i territori. Auguro a Strianese un buon lavoro e spero che possa essere più incisivo di quanto sia stato Canfora" ha concluso.