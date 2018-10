Elezioni provinciali, inizia il countdown: gli appelli al voto per Monaco e Strianese

E’ iniziato il countdown per l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Salerno. Nella giornata di domani (mercoledì 31 ottobre) tutti i sindaci e consiglieri comunali, dalle 8 alle 20, saranno chiamati a scegliere tra il candidato civico del centrodestra unito Roberto Monaco (primo cittadino di Campagna) e il candidato del Pd, sponsorizzato dal governatore De Luca, Michele Strianese (primo cittadino di San Valentino Torio).

Gli appelli al voto dei partiti

Il commissario provinciale di Forza Italia Enzo Fasano: “La ritrovata unità dei partiti del centrodestra è un dato importante che dimostra una coesione sul territorio che va al di là delle tematiche nazionali che ci vedono uniti. La scelta di candidare alla Provincia di Salerno un civico come Roberto Monaco rinnova anche le sfide che ci attendono sui territori. L’idea è positiva e auspico che possa essere replicata anche in occasione delle Amministrative di primavera. Ma sono già certo che il risultato di queste Provinciali andrà ben oltre il perimetro del centrodestra”. Gli fanno eco i portavoce provinciali di Fratelli d’Italia Ugo Tozzi e Imma Vietri: “Roberto Monaco rappresenta l’alternativa efficace alla cattiva gestione dell’ente provinciale a guida Pd negli ultimi quattro anni. Invitiamo pertanto tutte le amministrazioni civiche e quelle deluse dal Pd a sostenere Monaco nel segno della discontinuità amministrativa rispetto al pessimo lavoro fatto da Canfora. Il tutto nell’ottica di un sicuro miglioramento della gestione dell’ente Provincia. Dopo cinque anni di amministrazione Pd ci ritroviamo con lavori pubblici fermi al palo, una manutenzione delle strade provinciali che non è tenuta in considerazione, per non parlare della precarietà delle condizioni dell’edilizia scolastica. Gli amministratori locali, quindi, nell’ambito di un’elezione di secondo livello, sono chiamati a sostenere e portare avanti il volere popolare di cui sono rappresentativi. Una volontà popolare emersa tra l’altro all’esito delle ultime Elezioni Politiche che hanno visto il Pd ampiamente bocciato. Insomma un cambio di rotta è stato chiesto a gran voce ed indispensabile che venga attuato”. Al fianco di Monaco anche il segretario provinciale della Lega Mariano Falcone: “Queste elezioni rappresentano un momento importante, seppur, con la legge Delrio, la Provincia sia stata ridotta a semplice ente senza nessuna possibilità di intervento per mancanza di fondi. Noi auspichiamo un ritorno al suffragio popolare, ma per adesso ci adeguiamo alla norma. Il mio appello è rivolto a quegli amministratori liberi affinchè abbiano uno scatto di dignità per un territorio abbandonato”.

Strianese, invece, ha ricevuto numerosi attestati di fiducia da parte non solo del Pd ma anche dei Socialisti e di liste civiche di centrosinistra. Ecco l’appello dei Giovani Democratici: “I giovani democratici e gli amministratori tesserati condividono e credono nella proposta programmatica del candidato Pd alla carica di Presidente della Provincia Michele Strianese”