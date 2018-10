Elezioni provinciali, Cammarota vota Monaco: summit al Comune di Salerno

Questa mattina il candidato del centrodestra alla presidenza della Provincia Roberto Monaco, sindaco di Campagna, ha incontrato il presidente della Commissione Trasparenza e consigliere del Comune di Salerno Antonio Cammarota.

Il summit

Nel corso dell’incontro, che si è svolto Palazzo di Città all’interno della stanza di rappresentanza de “La Nostra Libertà” di cui Cammarota è capogruppo, si è discusso delle prospettive della istituzione Provincia anche in ragione della esperienza politica maturata dall’avvocato Cammarota come consigliere e capogruppo provinciale e quindi in riferimento alla candidatura a presidente di Monaco. “Entrambi gli esponenti politici – si legge in una nota - hanno ribadito l’importanza del comune percorso civico indipendente nell’ambito del centro destra che consente la miglior rappresentanza degli interessi pubblici nelle istituzioni per cui, nonostante la ingiusta legge elettorale che ha visto l’avvocato salernitano protagonista anche in aula di giustizia a difesa della sovranità del popolo, l’architetto Monaco ha chiesto ed ottenuto il sostegno di Cammarota per la elezione del Presidente della Provincia del prossimo 31 ottobre”.