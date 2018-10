Elezioni provinciali, FdI incontra Monaco: "Strade e scuole sono le priorità"

Centrodestra mobilitato in vista delle elezioni provinciali del 31 ottobre. Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc in campo per provare a sconfiggere il candidato presidente del Pd Michele Strianese.

Fratelli d'Italia

Si è tenuto questa mattina, presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, l’incontro dei dirigenti e degli amministratori di Fratelli d’Italia a sostegno del sindaco di Campagna, Roberto Monaco, candidato alla presidenza della Provincia di Salerno Un incontro predisposto dal coordinamento provinciale del Partito, presieduto da Imma Vietri, al quale hanno preso parte anche il responsabile dell’organizzazione, Nunzio Carpentieri, il responsabile degli Enti Locali, Giovanni Fortunato, il senatore Antonio Iannone, componente della VII commissione permanente del Senato e l’onorevole Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati.

I relatori

Pronta alla sfida Monaco: “Ringrazio Fratelli d’Italia che sta condividendo e sostenendo la mia candidatura, raggiunta ascoltando i territori. È chiaro che queste elezioni provinciali sono un orrore costituzionale perché frutto di una legge che ha sottratto la sovranità popolare con un voto ponderato. Sulla base di ciò dobbiamo offrire la possibilità di governare in maniera diversa, senza l’alibi della riforma Delrio, riorganizzando i rapporti con le realtà territoriali in termini soprattutto di viabilità e edilizia scolastica”. Manutenzione delle strade provinciali e sicurezza degli istituti scolastici superiori sono stati gli argomenti principali sui quali si è focalizzato l’incontro. A presentare i numeri che decretano la bocciatura dell’amministrazione targata Pd di Canfora è stato il senatore Iannone: “Negli ultimi quattro anni abbiamo assistito a un fallimento totale: solo 20 scuole provinciali su 168 hanno un certificato anticendio. I numeri dicono chiaramente che la Provincia di Salerno è scivolata al 105esimo posto nella classifica della vivibilità. Questi dati condannano inesorabilmente l’amministrazione di Canfora, al quale Monaco si propone come alternativa”.

Duri attacchi al centrosinistra sono arrivati da Cirielli: ”Le Province non funzionano perché Delrio e il Pd di Renzi hanno sottratto 1 miliardo di euro all’anno alle scuole superiori e alle strade, ci sono centinaia di migliaia di incidenti in tutta Italia per colpa di Renzi, di Delrio e dello stesso De Luca che ha appoggiato questa riforma scellerata delle Province. Non le hanno soppresse ma le hanno private dei i soldi per la manutenzione: insomma sono a rischio i nostri figli nelle scuole superiori. A Monaco abbiamo chiesto di dedicare le poche risorse a disposizione alle strade e alle scuole impegnandosi, contemporaneamente, a contrastare anche il nuovo governo del cambiamento che in realtà non sta cambiato nulla. Servono 2 miliardi di euro per le scuole e le strade, e il governo del cambiamento deve capire che non deve continuare le schifezze del Pd. Monaco è la persona giusta per amministrare la provincia di Salerno”.