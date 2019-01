Provinciali 2019: dopo la presentazione delle liste, ecco le prime reazioni

Dopo la presentazione delle liste per le elezioni provinciali 2019, comincia ufficialmente la corsa elettorale. Tutti pronti a competere, sicuri di vincere.

Il centrodestra

Venerdì 18 gennaio, alle ore 10.30, Forza Italia presenterà nella propria sede salernitana di via dei Principati tutti i candidati in conferenza stampa. "Siamo riusciti a mettere in campo una lista di uomini e donne rappresentativa dell’intero territorio della provincia di Salerno – il commento del coordinatore provinciale e deputato Enzo Fasano -. Un ringraziamento va a tutti i nostri candidati che, ancora una volta, provano a tenere alta la bandiera di Forza Italia mettendoci la faccia".



La sinistra

“La Provincia di tutti è il nome della lista che abbiamo depositato per le prossime provinciali di Salerno. E' un esperimento di natura civica, unico in Italia, di apertura ai luoghi e unità a sinistra”. Lo dichiara Federico Conte, deputato LeU, Liberi e Uguali. “Abbiamo amministratori di primo piano - continua Conte - provenienti da Articolo Uno Mdp, da Dema, da Sinistra italiana. Militanti di territorio che lasciano casacche di parte e si uniscono in un laboratorio politico salernitano per il Mezzogiorno che è radicale nei contenuti e dialogante nella cultura. Il metodo è inclusivo: protagonisti i territori. Lavoriamo per Salerno e proponiamo, al tempo stesso, alla politica nazionale, un laboratorio di idee, ispirazione e pratica condivisa”.

La data

Il voto per il rinnovo dell'assise provinciale è in programma il 3 febbraio