Elezioni provinciali, il Pd presenta la candidatura di Strianese

Il candidato del Pd alla presidenza della Provincia di Salerno Michele Strianese presenta il suo programma. Alla conferenza stampa, in programma per lunedì 22 ottobre, alle 11, presso la sede del partito in via Manzo, saranno presenti anche il deputato Piero De Luca, i consiglieri regionali Franco Picarone, Tommaso Amabile, Luca Cascone e Nello Fiore.