Elezioni provinciali 2019, oggi si consegnano le liste: ecco tutti i candidati

Scade alle 12 il termine ultimo per la presentazione delle candidature al consiglio provinciale di Salerno. Nella giornata di domenica soltanto due partiti di centrodestra (Fratelli d’Italia e Lega) e la Sinistra hanno consegnato la documentazione elettorale (raccolta firme e candidature). Questa mattina, dalle 8, l’ufficio elettorale di Palazzo Sant’Agostino è nuovamente riaperto per consentire alle altre forze politiche di depositare le liste. I primi ad arrivare sono stati i socialisti. Il voto per il rinnovo dell'assise provinciale è in programma per il 3 febbraio.

Le liste di centrodestra

Fratelli d’Italia: Enrico Sirica (Sarno), Clelia Ferrara (Cava), Luisa Paolillo (Pagani), Marco Iaquinardi (San Marzano sul Sarno), Teresa Laura Orlando (Sant’Egidio del Monte Albino), Sonia Alfano (San Cipriano), Mario Elia (Palomonte), Virgilio Giudice (Santa Marina), Giovanni Graziano (San Pietro al Tanagro), Diamante Gismondi (Calvanico), Francesco Perretta (Salvitelle) e Ida Veltri (Campora).

Lega Salvini-Salerno: Ernesto Sica (Pontecagnano), Giuseppe Del Sorbo (Angri), Mariarosaria Della Calce (Castiglione dei Genovesi), Amedeo Giordano (Campagna), Carla Manzo (Angri), Annunziata Mazziotta (Palomonte), Bruno Ruotolo (Roscigno), Pietro Sessa (Pagani), Tiziano Sica (Pellezzano) e Anna Pia Strianese (Sant’Egidio).

Forza Italia: Giuseppe Ariaudo (Angri), Roberto Celano (Salerno), Saverio D’Alessio (Nocera Inferiore), Maria Rosaria Esposito (Pagani), Giuseppe Ruberto (Corleto Monforte), Teresina Granese (Bellizzi), Maria Cristina Iannuzzi (Castelnuovo Cilento), Valerio Longo (Battipaglia), Palmina Jasmin Petti (Corbara), Milena Ricciardi (Fisciano), Maria Luisa Stabile (Montecorvino Rovella), Giovanni Francesco Ferro (Pontecagnano Faiano), Angelo Avallone (Pellezzano), Carmine Leo (Siano), Luca Forlenza (Valva), Antonietta Afeltra (Nocera Superiore).

Le liste di centrosinistra

Partito Socialista Italiano: Pasquale Sorretino (San Giovanni a Piro), Gerardo Adinolfi (Roccapiemonte), Filomena Antoniello (Laviano), Gaetano Barra (Fisciano), Michele Cerruti (Albanella), Luigi D’Acampora (Battipaglia), Paola Di Muro (San Giovanni a Piro), Davide Zecca (Olevano sul Tusciano), Giovanna Gigliello (Castelcivita), Giovanni Guzzo (Novi Velia), Anna Maria Felicia Nardo (Roccagloriosa), Maria Nigro (Magliano Vetere), Ugo Ronga (San Mango Piemonte), Cosmo Sabatella (Felitto), Franca Saponara (Altavilla Silentina) e Cosimo Fabiano (Castel San Lorenzo).

Centro X i Territori: Marcello Ametrano (Vallo della Lucania), Maria Grazia Antoniello (Oliveto Citra), Marcello Civale (Vietri sul Mare), Giuseppina Fierro (Olevano sul Tusciano), Francesco Longanella di Castel San Giorgio, Natalia Pinto di Ravello, Felice Santoro di Salerno, Fausto Vecchio di Eboli, Tonia Morinelli di Castelnuovo Cilento, Elio Garone di Buonabitacolo.

Partito Democratico: Anna Apolito (Gelbison e Cervati - Orria), Antonella Capaldo, (Piana del Sele - Bellizzi), Luca Cerretani (Alto Cilento - Torchiara), Filomena Fallo (Agro Nocerino Sarnese - San Marzano S. S.), Antonio Giuliano (Picentini - Giffoni Valle Piana), Paolo Imparato (Vallo di Diano - Padula), Pasqualina Memoli detta Paky (Salerno), Maria Teresa Montesano (Bussento/Golfo di Policastro - Torraca), Nicola Parisi (Tanagro - Buccino), Francesco Peduto (Alburni – Bellosguardo), Emilia Polito (Calore Salernitano - Sacco), Antonio Rescigno (Valle dell'Irno - Bracigliano), Roberto Robustelli (Agro Nocerino Sarnese - Sarno), Vincenzo Servalli (Cava de' Tirreni), Angela Speranza (Costiera Amalfitana - Cetara), Carmelo Stanziola (Basso Cilento - Centola).

Campania Libera: Giulia Attianese (Agro Nocerino Sarnese - S. Egidio del Monte Albino), Anna Capaccio (Valle dell'Irno - Bracigliano), Fausto De Nicola (Agro Nocerino Sarnese - Nocera Inferiore), Martino Di Rosario (Alburni - Serre), Fabio Iannone (Valle dell'Irno - Mercato San Severino), Rosa Lembo (Piana del Sele - Pontecagnano-Faiano), Debora Longo (Alento e Montestella - Ogliastro Cilento), Donato Pessolano (Salerno), Rocco Galdi (Salerno), Antonio Sagarese (Piana del Sele - Battipaglia), Lucia Scannapieco (Costiera Amalfitana – Maiori).

La lista di Sinistra

Provincia di Tutti: Laura D’Angelo (Altavilla Silentina), Luigi D’Antuono (Angri), Carmela Riccio (Atrani), Rosaria Marchesano (Aquara), Edigio Mirra (Battipaglia), Dante Santoro (Salerno), Gerardo Baldi (Cava de’ Tirreni), Gabriella Nicolaio (Tortorella).

