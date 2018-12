Elezioni provinciali di Salerno, Strianese firma il decreto: si vota il 3 febbraio 2019

Si voterà il 3 febbraio 2019 per il rinnovo dei membri del consiglio provinciale di Salerno. A stabilirlo, con un apposito decreto, è stato il presidente della Provincia Michele Strianese.

Gli orari

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 nel seggio costituito presso Palazzo Sant’Agostino. Le operazioni preliminari del seggio elettorale cominceranno alle 16 di sabato 2 febbraio 2019.

Chi vota

Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni e possono essere eletti alla carica di componente del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione. L’elezione del consiglio avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 8 (otto) e non superiori a 16 (sedici) che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione.

Le candidature

Le candidature possono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Salerno nei seguenti giorni: dalle 8 alle 20 di domenica 13 gennaio 2019 e dalle 8 alle 12 di lunedì 14 gennaio 2019.