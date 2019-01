Provinciali 2019: FdI, Lega e Sinistra presentano le liste: ecco i nomi

Soltanto due partiti hanno presentato, nella giornata di oggi, la documentazione con le liste per il rinnovo del consiglio provinciale di Salerno. Le elezioni sono in programma per il 3 febbraio prossimo.

I nomi ufficiali

Nel pomeriggio odierno si sono recati preso il seggio elettorale di Palazzo Sant’Agostino i dirigenti di Fratelli d’Italia e Lega. I candidati del partito di Giorgia Meloni sono: Enrico Sirica (Sarno), Clelia Ferrara (Cava), Luisa Paolillo (Pagani), Marco Iaquinardi (San Marzano sul Sarno), Teresa Laura Orlando (Sant’Egidio del Monte Albino), Sonia Alfano (San Cipriano), Mario Elia (Palomonte), Virgilio Giudice (Santa Marina), Giovanni Graziano (San Pietro al Tanagro), Diamante Gismondi (Calvanico), Francesco Perretta (Salvitelle) e Ida Veltri (Campora). Per il partito di Matteo Salvini, invece, sono in campo: Ernesto Sica (Pontecagnano), Giuseppe Del Sorbo (Angri), Mariarosaria Della Calce (Castiglione dei Genovesi), Amedeo Giordano (Campagna), Carla Manzo (Angri), Annunziata Mazziotta (Palomonte), Bruno Ruotolo (Roscigno), Pietro Sessa (Pagani), Tiziano Sica (Pellezzano) e Anna Pia Strianese (Sant’Egidio). In serata, invece, Pasquale Mucciolo e Teresa Gigantino hanno presentato la lista "La Provincia di Tutti": Laura D’Angelo (Altavilla Silentina), Luigi D’Antuono (Angri), Carmela Riccio (Atrani), Rosaria Marchesano (Aquara), Edigio Mirra (Battipaglia), Dante Santoro (Salerno), Gerardo Baldi (Cava de’ Tirreni), Gabriella Nicolaio (Tortorella).

Le liste mancanti

Il seggio è stato chiuso alle 20. Le altre forze politiche hanno tempo fino alle 12 di domani (lunedi 14 febbraio) per presentare le loro candidature. All’appello mancano Forza Italia per il centrodestra; il Pd, Campania Libera, Psi e lista civica per il centrosinistra.

