Elezioni comunali e provinciali, intesa nel centrodestra: parte il totonomi

Il centrodestra si presenterà unito alle elezioni provinciali del 31 ottobre e alle elezioni comunali della prossima primavera. L’intesa politica è stata raggiunta nel corso di un primo vertice post vacanze estive. Allo stesso tavolo, nella sede di Fdi, si sono seduti il commissario provinciale di Forza Italia Enzo Fasano, la portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Imma Vietri, il segretario provinciale della Lega Mariano Falcone e il delegato di Noi con l’Italia Antonio Piccirillo.

Le elezioni provinciali

I quattro partiti della coalizione puntano ad allargare il consenso aprendo il dialogo con liste e movimenti civici. Per la presidenza della Provincia di Salerno (sindaci e consiglieri comunali voteranno a fine ottobre) l’obiettivo è individuare un sindaco di un comune medio-grande. Il colpaccio sarebbe quello di far scendere in campo il primo cittadino di Nocera Inferiore Manlio Torquato, la cui storia politica è di destra anche se, attualmente, amministra la sua città con partiti di centrosinistra. Il diretto interessato, però, almeno per il momento, non ha dato segnali positivi anche perché ciò comporterebbe problemi in seno alla sua Giunta. E anche perchè - secondo indiscrezioni - la Lega avrebbe qualche perplessità sul suo nome.

Un altro nome che circola con insistenza è quello di Roberto Monaco, sindaco di Campagna, che lo scorso giugno ha ricevuto anche la telefonata di Silvio Berlusconi, il quale si è voluto complimentare con lui per la vittoria. Non solo. Ma può contare su un rapporto cordiale con i vertici locali di Fdi e il suo comune ospiterà, a fine mese, anche la prima festa regionale della Lega. Insomma, il suo nome potrebbe essere la sintesi tra i partiti. Se la scelta dovesse cadere su un politico, invece, Fi potrebbe mettere sul tavolo il nome del sindaco di Castellabate Costabile Spinelli; Fdi, invece, potrebbe proporre uno dei suoi quattro sindaci: Nunzio Carpentieri (Sant’Egidio del Monte Albino), Giovanni Fortunato (Santa Marina), Giuseppe Rinaldi (Montesano sulla Marcellana) e Giuseppe Vitale (Campora). La Lega, dopo la fine del mandato di Ernesto Sica (Pontecagnano), ha tra le sue fila il sindaco di Roscigno Pino Palmieri.

Le elezioni comunali 2019

Fi, Fdi, Lega e NcI hanno concordato di favorire l’unità del centrodestra anche nei comuni che andranno al voto la prossima primavere. Tra questi troviamo Nocera Superiore, Sarno, Pagani e Scafati. Anche queste comunità dovranno individuare un nome che ottenga il via libera dei quattro partiti.