Elezioni provinciali, corsa contro in tempo per le candidature: parte il totonomi

Scade alle ore 12 del 11 ottobre prossimo il termine per la presentazione di liste e candidati presidenti per le elezioni provinciali in programma il prossimo 31 ottobre. I documenti e le firme dovranno essere presentati a Palazzo Sant’Agostino dove, per la regolarità della candidatura, ciascuno schieramento dovrà accompagnare il nome del candidato con almeno il 15% degli aventi diritto al voto, ovvero sindaci e consiglieri comunali in carica. Si tratta di almeno 250 firme da raccogliere nei prossimi 10 giorni da parte di responsabili dei partiti.

Il totonomi

Nel centrosinistra i nomi più quotati sono il sindaco di Buccino Nicola Parisi e quello di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano. Ma, nelle ultime ore, è iniziato a circolare con insistenza il nome del sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Nel centrodestra restano in pista i nomi del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, di quello di Campagna Roberto Monaco e del primo cittadino di Castellabate Costabile Spinelli.