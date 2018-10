Elezioni provinciali 2018, vertice del Pd: si attende la fumata bianca

E’ convocata per il pomeriggio di oggi, in via Manzo a Salerno, nella sede della Segreteria Provinciale del Partito Democratico, guidata dal segretario Enzo Luciano, quella che dovrebbe essere la riunione conclusiva per la indicazione del nome del candidato alla Presidenza della Provincia, per le elezioni in programma il prossimo 31 ottobre.

Il totonomi

I nodi da sciogliere c’erano e restano perchè, nonostante la ampia maggioranza di sindaci e consiglieri comunali del Pd nei 158 comuni della provincia di Salerno, esistono “sacche di resistenza” alla linea della Segreteria Provinciale. I nomi in campo sono quelli dei sindaci di Salerno Enzo Napoli, di Buccino Nicola Parisi, di Centola-Palinuro Carmelo Stanziola e di San Valentino Torio Michele Strianese.