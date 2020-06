Elezioni regionali 2020, Valiante si candida con il Pd: l'annuncio

L’ex deputato cilentano Simone Valiante, più volte sollecitato a presentare la sua candidatura per le Regionali all’interno della lista del Partito Democratico, con un lungo post sulla sua pagina Facebook , annuncia di essere pronto ad affrontare l’imminente sfida elettorale in Campania.

“Oggi è San Pietro e per tutti i cuccaresi San Pietro è la festa, è il luogo dell’anima nel quale ognuno di noi ritrova una forza diversa (“sei Pietro e su questa pietra fonderai la mia Chiesa”). La festa di San Pietro è sempre stata fin da bambino il profumo degli alberi in fiore, le passeggiate con mio padre che indossava con orgoglio la sua fascia tricolore e che mi ha insegnato tante cose, prima fra tutti servire le istituzioni in maniera disinteressata, per il bene della gente, per i più deboli, con dignità ed onore. San Pietro era fin da bambino anche la porta dell’estate, delle tante estati trascorse dai miei zii a Palinuro, nel mare del Cilento, dove i colori ed il profumo di questa terra hanno sempre un sapore diverso, un sapore speciale. Terra, orgoglio, identità, testardaggine come l’affetto di tanti di voi che mi spingono a riprovarci, perché c’è una storia ed un territorio da difendere, un futuro da pretendere e c’è tanta voglia di tornare protagonisti, “perché fare politica significa trasformare in diritti le speranze della gente. #elezioniregionali”