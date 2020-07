Elezioni regionali 2020, Fi prepara la lista: ecco i primi nomi

Movimenti in corso in casa Forza Italia in vista delle elezioni regionali di settembre. Al lavoro in queste ore il commissario provinciale e regionale Mimmo De Siano in sinergia con i parlamentari Enzo Fasano e Gigi Casciello.

Il totonomi

Oltre alla ricandidatura dell’unico consigliere regionale uscente Monica Paolino, sono in pole position il responsabile provinciale all’organizzazione Lello Ciccone (primo dei non eletti alle elezioni del 2015) e il consigliere comunale e provinciale Roberto Celano. Potrebbe tentare la corsa verso Palazzo Santa Lucia anche il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, alla luce del lusinghiero risultato elettorale ottenuti alle ultime elezioni politiche nel collegio uninominale del Cilento. Corteggiata dai forzisti l’assessore alle politiche sociali e alla cultura del Comune di Battipaglia Monica Giuliano. Dopo lo stop giunto, a sorpresa, dai vertici della Lega starebbe tentando un riavvicinamento ai berlusconiani anche il consigliere comunale e provinciale Ernesto Sica, su cui però ci sarebbe il veto di Fasano che, negli ultimi giorni, avrebbe frenato anche le aspirazioni di Gaetano Amatruda, portavoce del candidato governatore Stefano Caldoro, in quanto nella lista vi sono già due candidati del capoluogo, ossia Ciccone e Celano.